Karl - Ausbruch aus der PsychiatrieJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 36: Karl - Ausbruch aus der Psychiatrie
44 Min.Ab 12
Karl (44) macht die Wäsche für eine psychiatrische Anstalt. Eines Tages beteuert eine Patientin, dass sie zu Unrecht in der Klinik sitzt. Karl will helfen und kommt einem Komplott auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH