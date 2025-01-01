In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 38: Kiki - Das ist Wahnsinn
45 Min.Ab 12
Kikis (24) Geldbeutel wird geklaut - samt zwei exklusiver Schlagerfestival-Tickets! Kiki geht jeder Spur nach. Doch sie hätte nie im Leben mit dem gerechnet, was sie herausfindet ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH