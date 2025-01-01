Janine - Gut ist nicht gut genugJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 40: Janine - Gut ist nicht gut genug
42 Min.Ab 12
Janines (32) Verlobter Georg wird auf der Straße bedroht. Angeblich ein Dieb. Doch woher kannte der Unbekannte Georgs Namen? Und dann macht Janine einen verhängnisvollen Fund ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH