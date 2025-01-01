In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 41: Ilona - Das Bauernopfer
45 Min.Ab 12
Ilonas (38) Sohn Emil wird von der Schule geworfen. Als Ilona dort nachforscht, stößt sie auf dubiose Machenschaften. Doch sie ahnt nicht, wie gefährlich die Täter wirklich sind.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH