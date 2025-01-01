In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 45: Lana - Taube Zeugen
44 Min.Ab 12
Lanas (39) Sohn Malte hat sturmfrei und er macht Party. Währenddessen wird eingebrochen. Als Lana und ihr Mann den Diebstahl entdecken, gehen sie sofort zur Polizei - mit katastrophalen Folgen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH