Kirsten - Das Geheimnis aus dem 3. OGJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 49: Kirsten - Das Geheimnis aus dem 3. OG
44 Min.Ab 12
Kirstens (28) neue Liebe Nils hat ein dunkles Geheimnis. Beunruhigend, denn ein Serienmörder ist in der Stadt. Sein Beuteschema: weiblich, jung, blond - genau wie Kirsten ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH