In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 53: Inga - Ein geheimnisvoller Giftanschlag
45 Min.Ab 12
Auf Ingas (36) Party wird Katja vergiftet. Ingas Schwester gerät unter Verdacht, denn Katja soll eine Affäre mit ihrem Mann haben. Doch dann verschwindet Katja plötzlich spurlos und Inga gerät in große Gefahr.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH