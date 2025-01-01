In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 56: Tiefer Fall
44 Min.Ab 12
Kommissar Wehrse schießt in Notwehr auf einen Verbrecher. Der stirbt, und der Polizist gerät selbst ins Visier der Ermittlungen: bei dem Toten wurde keine Waffe gefunden!
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH