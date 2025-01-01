In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 58: Jarno - Fatale Erpressung
43 Min.Ab 12
Jarno (31) findet einen USB-Stick in seiner Aktentasche. Darauf: eine mytersiöse Videobotschaft, die ihm Vaterschaft unterstellt. Und jemand fordert Schweigegeld ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH