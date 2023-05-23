Jacob Two-Two und der Kapuzen-ReißzahnJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 1: Jacob Two-Two und der Kapuzen-Reißzahn
23 Min.Ab 6
Jacob ist der Kleinste der Familie. Er hat es nicht leicht, denn seine älteren Geschwister sind manchmal ganz schon gemein zu ihm. Vor allem Noah ist richtig fies und ausgerechnet mit ihm muss er sich sein Zimmer teilen. Es sei denn, er würde auf den Dachboden ziehen, wenn er es schafft, dort oben eine Nacht alleine zu verbringen. Das wird schwer, bis er eines Tages den Kapuzen-Reißzahn kennen lernt. Einen Wrestling-Helden, der auch Angst hat. Jacob lernt, dass man Ängste überwinden kann.
