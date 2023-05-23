Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und der Kapuzen-Reißzahn

FilmRise KidsStaffel 1Folge 1
Jacob Two-Two und der Kapuzen-Reißzahn

Jacob Two-Two und der Kapuzen-ReißzahnJetzt kostenlos streamen

Jacob Two-Two

Folge 1: Jacob Two-Two und der Kapuzen-Reißzahn

23 Min.Ab 6

Jacob ist der Kleinste der Familie. Er hat es nicht leicht, denn seine älteren Geschwister sind manchmal ganz schon gemein zu ihm. Vor allem Noah ist richtig fies und ausgerechnet mit ihm muss er sich sein Zimmer teilen. Es sei denn, er würde auf den Dachboden ziehen, wenn er es schafft, dort oben eine Nacht alleine zu verbringen. Das wird schwer, bis er eines Tages den Kapuzen-Reißzahn kennen lernt. Einen Wrestling-Helden, der auch Angst hat. Jacob lernt, dass man Ängste überwinden kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

Alle 2 Staffeln und Folgen