Jacob Two-Two und das Malzkaffee-GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 6: Jacob Two-Two und das Malzkaffee-Geheimnis
23 Min.Ab 6
Jacob besucht zum ersten Mal eine Bücherei. Aus Versehen fällt ihm ein Buch in die Hände, das von einer geheimnisvollen Schatzsuche handelt. Sein Vater kennt die Geschichte ebenfalls und gerät ins Schwärmen. Nun ist Jacob total gefesselt und liest sogar während des Unterrichts. Nicht lange, da die strenge Lehrerin ihm das Buch abnimmt. Da er es aber bald wiederfindet, macht er sich mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Schatz, verfolgt von Direktor Gierschlund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003