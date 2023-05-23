Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und das Malzkaffee-Geheimnis

Staffel 1Folge 6
Jacob Two-Two und das Malzkaffee-Geheimnis

Folge 6: Jacob Two-Two und das Malzkaffee-Geheimnis

23 Min.Ab 6

Jacob besucht zum ersten Mal eine Bücherei. Aus Versehen fällt ihm ein Buch in die Hände, das von einer geheimnisvollen Schatzsuche handelt. Sein Vater kennt die Geschichte ebenfalls und gerät ins Schwärmen. Nun ist Jacob total gefesselt und liest sogar während des Unterrichts. Nicht lange, da die strenge Lehrerin ihm das Buch abnimmt. Da er es aber bald wiederfindet, macht er sich mit seinen Freunden auf die Suche nach dem Schatz, verfolgt von Direktor Gierschlund.

FilmRise Kids
