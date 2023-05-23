Jacob Two-Two und der Angriff der StricklieselnJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 11: Jacob Two-Two und der Angriff der Stricklieseln
23 Min.Ab 6
Mit der Hilfe des Agenten Hamster Furchtlos verfolgt Jacob eine Bande von strickenden, alten Damen, die ganz undamenhaft alles klauen, was aus Wolle besteht. Die Sachen werden aufgeribbelt, um genügend Wolle für eine Tischdecke zu bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003