Jacob Two-Two
Folge 4: Jacob Two-Two und das Grauen in der Küche
23 Min.Ab 6
Zu Jacobs Entsetzen wird in seiner Schule die Schulköchin entlassen und stattdessen der Hausmeister Leo Laus als Koch eingesetzt. Das Essen wird von Tag zu Tag grauenhafter und Jacob bittet seinen Freund und Nachbarn, den Meisterspion Mr. Dinglebat, um Hilfe. Zusammen mit Dinglebat tarnt sich Jacob als Reporter, die den Schuldirektor interviewen wollen. Bei dieser Gelegenheit können sie ein Foto des Speiseplan machen und an die Presse weitergeben. So erfahren die Eltern davon.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
