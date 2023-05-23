Jacob Two-Two und das geheime LagerJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 2: Jacob Two-Two und das geheime Lager
23 Min.Ab 6
Heute ist Jacobs erster Tag an der neuen Schule. Daniel, sein ältester Bruder leiht ihm dafür sein schwarzes T-Shirt mit dem Piratenkopf aus. Jacob fühlt sich total cool. Bis er vom schrecklichen Direktor Gierschlund erfahren muss, dass solche T-Shirts an der Schule verboten sind. Prompt wird Jacob erwischt und das Shirt verschwindet in dem Geheimgewölbe, in dem die Schulleitung alle Dinge verwahrt, die an der Schule nicht erlaubt sind. Jacob und sein Freund Buffo machen sich auf die Suche.
