Jacob Two-Two
Folge 12: Jacob Two-Two und der Geist
23 Min.Ab 6
In Jacobs Zimmer taucht plötzlich ein Geist namens LaToque auf, der behauptet, der große Entdecker Kanadas gewesen zu sein. Natürlich glaubt Jacob jedes Wort und interviewt den Geist, da er in der Schule ein Referat über die Entdeckung Kanadas halten soll. Leider hat sein neuer Freund ihn angeschwindelt und Jacob gerät in Schwierigkeiten. Als dann noch zwei Kameraden des Geistes auftauchen und eine ganz andere Version der Geschichte erzählen, versucht Jacob die Wahrheit herauszufinden.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003