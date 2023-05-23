Jacob Two-Two und das KronenblattJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 5: Jacob Two-Two und das Kronenblatt
23 Min.Ab 6
In Montreal gibt es eine neue Zeitung, das Kronenblatt. Und diese Zeitung ist äußerst erfolgreich. Jacob und Buffo finden, dass es sich dabei aber um ein ziemliches Schmierblatt handelt und stellen Untersuchungen an. Jacob findet heraus, dass die Zeitung von einem ehemaligen Vertreter gemacht wird, der nun in ihr für jede Menge sinnloser Artikel wirbt. Und die Leser kaufen sie. Die beiden Jungs wollen herausfinden, was dahinter steckt. Jacob und Buffo dringen in das Zeitungsgebäude ein.
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Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003