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Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und das Kronenblatt

FilmRise KidsStaffel 1Folge 5
Jacob Two-Two und das Kronenblatt

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Jacob Two-Two

Folge 5: Jacob Two-Two und das Kronenblatt

23 Min.Ab 6

In Montreal gibt es eine neue Zeitung, das Kronenblatt. Und diese Zeitung ist äußerst erfolgreich. Jacob und Buffo finden, dass es sich dabei aber um ein ziemliches Schmierblatt handelt und stellen Untersuchungen an. Jacob findet heraus, dass die Zeitung von einem ehemaligen Vertreter gemacht wird, der nun in ihr für jede Menge sinnloser Artikel wirbt. Und die Leser kaufen sie. Die beiden Jungs wollen herausfinden, was dahinter steckt. Jacob und Buffo dringen in das Zeitungsgebäude ein.

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