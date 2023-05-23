Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRise KidsStaffel 1Folge 7
23 Min.Ab 6

An Jacobs Schule ist Foto-Tag. Der Direktor gibt den Kindern deutlich zu verstehen, dass sie nur wie aus dem Ei gepellt zu erscheinen haben. Es gibt genaue Kleider- und Frisurvorschriften. Ausgerechnet an besagtem Morgen wacht Jacob mit einem hartnäckigen Haarwirbel auf, der sich hochgestellt hat und durch nichts zu bekämpfen ist. Alle Versuche, die Haare wieder normal zu machen schlagen fehl und es wird nur noch schlimmer, je mehr Buffo und Jacob unternehmen.

FilmRise Kids
