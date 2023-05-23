Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und der erste Großauftrag

FilmRise KidsStaffel 1Folge 10
Jacob Two-Two und der erste Großauftrag

Jacob Two-Two und der erste GroßauftragJetzt kostenlos streamen

Jacob Two-Two

Folge 10: Jacob Two-Two und der erste Großauftrag

23 Min.Ab 6

Jacobs geliebter Opa Zazie kommt zu Besuch. Aus diesem Grund will Morty, Jacobs Vater, seinen weltberühmten Bruch machen. Und dazu gehören traditionell Bagels. Diesmal daf Jacob zum ersten Mal losziehen und sie besorgen. Ein Amt das eine Ehrensache in der Familie ist. Aber der Weg zum Bäcker ist mit Schwierigkeiten gepflastert. Nicht nur, dass Jacob seinen Einkaufszettel verliert, er steigt auch in den falschen Bus und begegnet dort drei Jungs aus der Schule, die ihm das Leben schwer machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

Alle 2 Staffeln und Folgen