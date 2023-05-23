Jacob Two-Two und der erste GroßauftragJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 10: Jacob Two-Two und der erste Großauftrag
23 Min.Ab 6
Jacobs geliebter Opa Zazie kommt zu Besuch. Aus diesem Grund will Morty, Jacobs Vater, seinen weltberühmten Bruch machen. Und dazu gehören traditionell Bagels. Diesmal daf Jacob zum ersten Mal losziehen und sie besorgen. Ein Amt das eine Ehrensache in der Familie ist. Aber der Weg zum Bäcker ist mit Schwierigkeiten gepflastert. Nicht nur, dass Jacob seinen Einkaufszettel verliert, er steigt auch in den falschen Bus und begegnet dort drei Jungs aus der Schule, die ihm das Leben schwer machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003