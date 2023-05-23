Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und das Monster im Schrank

FilmRise KidsStaffel 1Folge 13
Jacob Two-Two und das Monster im Schrank

Jacob Two-Two

Folge 13: Jacob Two-Two und das Monster im Schrank

23 Min.Ab 6

Jacob muss für ein Schulprojekt etwas bauen. Er hofft auf die Hilfe seines Vaters, aber die Eltern müssen kurzfristig verreisen. Stattdessen kommt seine schrille Tante, die gleich Jacobs erstes Bau-Modell in den Müll wirft. Nun will er einen besonderen Schimmel züchten, den er in seinem Schrank heranwachsen lässt. Allerdings wächst ihm diese Angelegenheit bald über den Kopf und der Schimmel aus dem Schrank heraus.

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

