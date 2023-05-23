Jacob Two-Two und das Monster im SchrankJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 13: Jacob Two-Two und das Monster im Schrank
23 Min.Ab 6
Jacob muss für ein Schulprojekt etwas bauen. Er hofft auf die Hilfe seines Vaters, aber die Eltern müssen kurzfristig verreisen. Stattdessen kommt seine schrille Tante, die gleich Jacobs erstes Bau-Modell in den Müll wirft. Nun will er einen besonderen Schimmel züchten, den er in seinem Schrank heranwachsen lässt. Allerdings wächst ihm diese Angelegenheit bald über den Kopf und der Schimmel aus dem Schrank heraus.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
