Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und sportliche Schokoriegel

FilmRise KidsStaffel 1Folge 9
Jacob Two-Two und sportliche Schokoriegel

Folge 9: Jacob Two-Two und sportliche Schokoriegel

23 Min.Ab 6

Die Schulinspektorin besucht Jacobs Schule. Sie ist entsetzt vom Zustand der Sporthalle und lässt sie sofort wegen Baufälligkeit schließen. Und als sie dann noch vorschlägt, statt der Sportstunden Mathe-Doppelstunden einzuführen, sind die Kinder total frustriert. Jacob will ihr diese Idee ausreden und gemeinsam finden sie die Lösung: Die Kinder werden zeigen, dass sie sich ihre Sporthalle verdient haben. Sie sollen 1000 Schoko-Riegel für wohltätige Zwecke verkaufen. Ein Rennen beginnt.

FilmRise Kids
