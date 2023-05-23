Jacob Two-Two und sportliche SchokoriegelJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 9: Jacob Two-Two und sportliche Schokoriegel
23 Min.Ab 6
Die Schulinspektorin besucht Jacobs Schule. Sie ist entsetzt vom Zustand der Sporthalle und lässt sie sofort wegen Baufälligkeit schließen. Und als sie dann noch vorschlägt, statt der Sportstunden Mathe-Doppelstunden einzuführen, sind die Kinder total frustriert. Jacob will ihr diese Idee ausreden und gemeinsam finden sie die Lösung: Die Kinder werden zeigen, dass sie sich ihre Sporthalle verdient haben. Sie sollen 1000 Schoko-Riegel für wohltätige Zwecke verkaufen. Ein Rennen beginnt.
Copyrights:© Nelvana Limited 2003