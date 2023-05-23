Jacob Two-Two und der NachtschleimJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 1: Jacob Two-Two und der Nachtschleim
23 Min.Ab 6
Jacob und Buffo beschließen, eine Nacht im Garten zu campen. Emma und Noah trauen es ihnen natürlich nicht zu und sorgen dafür, dass Morty, Jacobs Vater, ihnen eine gruselige Gute-Nacht-Geschichte erzählt, die Geschichte vom "Teuflischen Schleimer". Und tatsächlich machen den beiden Campern bald unheimliche Geräusche das Leben schwer. Es dauert nicht lange und sie sind sicher, dass der "Teuflische Schleimer" hinter ihnen her ist.
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Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003