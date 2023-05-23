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Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und der Nachtschleim

FilmRise KidsStaffel 2Folge 1
Jacob Two-Two und der Nachtschleim

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Jacob Two-Two

Folge 1: Jacob Two-Two und der Nachtschleim

23 Min.Ab 6

Jacob und Buffo beschließen, eine Nacht im Garten zu campen. Emma und Noah trauen es ihnen natürlich nicht zu und sorgen dafür, dass Morty, Jacobs Vater, ihnen eine gruselige Gute-Nacht-Geschichte erzählt, die Geschichte vom "Teuflischen Schleimer". Und tatsächlich machen den beiden Campern bald unheimliche Geräusche das Leben schwer. Es dauert nicht lange und sie sind sicher, dass der "Teuflische Schleimer" hinter ihnen her ist.

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