Jacob Two-Two

FilmRise KidsStaffel 2Folge 13
Folge 13: Jacob Two-Two und ein besonderes Maedchen

23 Min.Ab 6

Für Jacobs Schule wird ein mit 5.000 Dollar dotierter Preis für den besten Schüler oder die beste Schülerin gestiftet. Direktor Gierschlund wittert Morgenluft, das Geld käme ihm gerade recht. Er versucht Renee und Jacob zu überreden, den Preis zu gewinnen und dann mit ihm zu teilen. Als die beiden sich weigern, erscheint plötzlich eine neue Mitschülerin, Ann. Sie schreibt jede Arbeit mit null Fehlern, ist aber ansonsten irgendwie weltfremd.

FilmRise Kids
