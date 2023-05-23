Jacob Two-Two und ein besonderes MaedchenJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 13: Jacob Two-Two und ein besonderes Maedchen
23 Min.Ab 6
Für Jacobs Schule wird ein mit 5.000 Dollar dotierter Preis für den besten Schüler oder die beste Schülerin gestiftet. Direktor Gierschlund wittert Morgenluft, das Geld käme ihm gerade recht. Er versucht Renee und Jacob zu überreden, den Preis zu gewinnen und dann mit ihm zu teilen. Als die beiden sich weigern, erscheint plötzlich eine neue Mitschülerin, Ann. Sie schreibt jede Arbeit mit null Fehlern, ist aber ansonsten irgendwie weltfremd.
Jacob Two-Two
