Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und die verhexte Schwester

FilmRise KidsStaffel 2Folge 9
Jacob Two-Two und die verhexte Schwester

Jacob Two-Two und die verhexte SchwesterJetzt kostenlos streamen

Jacob Two-Two

Folge 9: Jacob Two-Two und die verhexte Schwester

23 Min.Ab 6

Jacob hat mal wieder große Probleme mit seinen älteren Geschwistern, vor allem mit Marfa. Sein Vater, gibt ihm ein paar Zauberbücher und Jacob bastelt sich einen Zauberstab. Tatsächlich kann er damit Marfa in verschiedene Tiere verwandeln. Doch die Angelegenheit entgleitet ihm und er findet heraus, dass er Marfa in ihrer ursprünglichen Form am liebsten mag, auch wenn sie so garstig zu ihm ist. Geschwisterliebe eben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

Alle 2 Staffeln und Folgen