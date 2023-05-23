Jacob Two-Two und die verhexte SchwesterJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Jacob Two-Two und die verhexte Schwester
23 Min.Ab 6
Jacob hat mal wieder große Probleme mit seinen älteren Geschwistern, vor allem mit Marfa. Sein Vater, gibt ihm ein paar Zauberbücher und Jacob bastelt sich einen Zauberstab. Tatsächlich kann er damit Marfa in verschiedene Tiere verwandeln. Doch die Angelegenheit entgleitet ihm und er findet heraus, dass er Marfa in ihrer ursprünglichen Form am liebsten mag, auch wenn sie so garstig zu ihm ist. Geschwisterliebe eben.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003