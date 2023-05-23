Jacob Two-Two und die geheime MissionJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 4: Jacob Two-Two und die geheime Mission
23 Min.Ab 6
Jacob, der immer von Emma und Noah geärgert wird, bekommt plötzlich von den beiden einen Kid-Power-Auftrag. Er soll ein Paket an einen verdeckten Agenten in der Schule übergeben. Doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind nur seine drei Erzfeinde und als er ihnen das geheime Code-Wort sagt, fallen sie über ihn her und das Paket geht zu Bruch. Es handelt sich um eine Stinkbombe, die natürlich hoch geht und Direktor Gierschlund das Frühstück vermiest.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003