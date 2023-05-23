Jacob Two-Two und der verlorene SchlüsselJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 3: Jacob Two-Two und der verlorene Schlüssel
23 Min.Ab 6
Jacob möchte endlich mal ganz allein zuhause sein und der Wunsch scheint sich zu erfüllen. Die anderen wollen alle fort und der Vater überreicht ihm den Hausschlüssel. Prompt verliert Jacob den Schlüssel in der Schule und Leo Laus, der Hausmeister, findet ihn. Leo verwaltet auch das Fundbüro der Schule und behält alles, was sich dort einfindet für sich. Er gibt Jacob den Schlüssel nicht zurück, sondern macht ihn sogar zu seinem Sklaven.
Weitere Folgen in Staffel 2
