Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und der verlorene Schlüssel

FilmRise KidsStaffel 2Folge 3
Jacob Two-Two und der verlorene Schlüssel

Jacob Two-Two und der verlorene SchlüsselJetzt kostenlos streamen

Jacob Two-Two

Folge 3: Jacob Two-Two und der verlorene Schlüssel

23 Min.Ab 6

Jacob möchte endlich mal ganz allein zuhause sein und der Wunsch scheint sich zu erfüllen. Die anderen wollen alle fort und der Vater überreicht ihm den Hausschlüssel. Prompt verliert Jacob den Schlüssel in der Schule und Leo Laus, der Hausmeister, findet ihn. Leo verwaltet auch das Fundbüro der Schule und behält alles, was sich dort einfindet für sich. Er gibt Jacob den Schlüssel nicht zurück, sondern macht ihn sogar zu seinem Sklaven.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

Alle 2 Staffeln und Folgen