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Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und die stärksten Sprüche

FilmRise KidsStaffel 2Folge 6
Jacob Two-Two und die stärksten Sprüche

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Jacob Two-Two

Folge 6: Jacob Two-Two und die stärksten Sprüche

23 Min.Ab 6

Renee findet großen Spaß daran, freche Wrestling-Sprüche zu klopfen und fordert Noah und Emma zum Kampf heraus. Sie merkt zu spät, dass es bei diesem Sport nicht nur um Wortgefechte geht. Jacob und sie suchen Hilfe beim Kapuzen-Reisszahn, Jacobs altem Freund. Leider sieht es so aus, als wäre der in dunkle Geschäfte mit Karl Furunkel König verwickelt. Sie wollen der Sache unbedingt auf den Grund gehen.

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