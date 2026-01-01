Jacob Two-Two und die stärksten SprücheJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 6: Jacob Two-Two und die stärksten Sprüche
23 Min.Ab 6
Renee findet großen Spaß daran, freche Wrestling-Sprüche zu klopfen und fordert Noah und Emma zum Kampf heraus. Sie merkt zu spät, dass es bei diesem Sport nicht nur um Wortgefechte geht. Jacob und sie suchen Hilfe beim Kapuzen-Reisszahn, Jacobs altem Freund. Leider sieht es so aus, als wäre der in dunkle Geschäfte mit Karl Furunkel König verwickelt. Sie wollen der Sache unbedingt auf den Grund gehen.
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Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6