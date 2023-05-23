Jacob Two-Two und eine pelzige PlageJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 10: Jacob Two-Two und eine pelzige Plage
23 Min.Ab 6
Jacob ist im Haushalt für den Müll und die Mülltonnen zuständig. Leider macht ihm der Tonnenwühler, ein gefräßiger Waschbär, das Leben schwer. Aber als er den Waschbären mit viel Aufwand und Hilfe eines Tierfängers gefangen hat, will er den putzigen Kerl nicht ausliefern. Er versucht stattdessen gemeinsam mit Buffo, den Tonnenwühler zu erziehen. Mit recht wenig Erfolg, wie sich später herausstellt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003