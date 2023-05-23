Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jacob Two-Two

FilmRise KidsStaffel 2Folge 5
23 Min.Ab 6

Jakob und Buffo wollen sich etwas Geld verdienen und auf dem Jahrmarkt als Wahrsager auftreten. Sie haben eine Schuhschachtel umgebaut und tatsächlich gelingt es dem Karton, den sie Predicto-Magico nennen, immer wieder die richtige Antwort für Fragen aus der Zukunft zu finden. Natürlich wollen alle diese Fähigkeit nutzen, vor allem Direktor Gierschlund, der auf eine dicke Gehaltserhöhung wartet und Marfa.

FilmRise Kids
