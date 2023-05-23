Jacob Two-Two und ein Blick in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 5: Jacob Two-Two und ein Blick in die Zukunft
23 Min.Ab 6
Jakob und Buffo wollen sich etwas Geld verdienen und auf dem Jahrmarkt als Wahrsager auftreten. Sie haben eine Schuhschachtel umgebaut und tatsächlich gelingt es dem Karton, den sie Predicto-Magico nennen, immer wieder die richtige Antwort für Fragen aus der Zukunft zu finden. Natürlich wollen alle diese Fähigkeit nutzen, vor allem Direktor Gierschlund, der auf eine dicke Gehaltserhöhung wartet und Marfa.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003