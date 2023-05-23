Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und wilde Hunde

FilmRise KidsStaffel 2Folge 7
Jacob Two-Two und wilde Hunde

Folge 7: Jacob Two-Two und wilde Hunde

23 Min.Ab 6

Jedes Kind in Jacobs Klasse muss eine soziale Aufgabe übernehmen. Und Jacob muss zu Mr. LeDuc, dem angeblich verrückten Tierarzt. Plötzlich taucht Jacobs Klassenlehrerin mit ihrem hysterischen Hund Fiffi dort auf. LeDuc versucht das nervöse Tier zu hypnotisieren, hypnotisiert dabei aber seinen Butler Monsford. Der benimmt sich daraufhin wie ein gefährlicher Hund und schlägt alle, auch Fiffi, in die Flucht. Allein Jacob gelingt es Monsford mit Hundekuchen zu beruhigen.

FilmRise Kids
