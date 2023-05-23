Jacob Two-Two
Folge 7: Jacob Two-Two und wilde Hunde
23 Min.Ab 6
Jedes Kind in Jacobs Klasse muss eine soziale Aufgabe übernehmen. Und Jacob muss zu Mr. LeDuc, dem angeblich verrückten Tierarzt. Plötzlich taucht Jacobs Klassenlehrerin mit ihrem hysterischen Hund Fiffi dort auf. LeDuc versucht das nervöse Tier zu hypnotisieren, hypnotisiert dabei aber seinen Butler Monsford. Der benimmt sich daraufhin wie ein gefährlicher Hund und schlägt alle, auch Fiffi, in die Flucht. Allein Jacob gelingt es Monsford mit Hundekuchen zu beruhigen.
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003