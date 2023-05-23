Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und eine neue Geldquelle

FilmRise KidsStaffel 2Folge 8
Jacob Two-Two und eine neue Geldquelle

Jacob Two-Two und eine neue Geldquelle Jetzt kostenlos streamen

Jacob Two-Two

Folge 8: Jacob Two-Two und eine neue Geldquelle

23 Min.Ab 6

Jacobs Opa Zadie ist wieder zu Besuch, er fühlt sich nicht recht wohl und klagt über Altersbeschwerden. Ganz anders dagegen die etwa gleich alte Mrs. Honigkeks, die wie ein Wirbelwind durch ihren Garten fegt und das ganze Herbstlaub im Nu zusammengefegt hat. Als Jacob sie nach ihrem Geheimnis fragt, erzählt sie ihm von ihrem Brunnen für die ewige Jugend, der in ihrem Garten steht. Dummerweise verrät Buffo dies dem windigen Geschäftemacher Karl Furunkel König. Der will den Brunnen anzapfen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

Alle 2 Staffeln und Folgen