Folge 8: Jacob Two-Two und eine neue Geldquelle
23 Min.Ab 6
Jacobs Opa Zadie ist wieder zu Besuch, er fühlt sich nicht recht wohl und klagt über Altersbeschwerden. Ganz anders dagegen die etwa gleich alte Mrs. Honigkeks, die wie ein Wirbelwind durch ihren Garten fegt und das ganze Herbstlaub im Nu zusammengefegt hat. Als Jacob sie nach ihrem Geheimnis fragt, erzählt sie ihm von ihrem Brunnen für die ewige Jugend, der in ihrem Garten steht. Dummerweise verrät Buffo dies dem windigen Geschäftemacher Karl Furunkel König. Der will den Brunnen anzapfen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003