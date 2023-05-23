Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two und die Zeitmaschine

FilmRise KidsStaffel 2Folge 2
Jacob Two-Two und die Zeitmaschine

Jacob Two-Two und die ZeitmaschineJetzt kostenlos streamen

Jacob Two-Two

Folge 2: Jacob Two-Two und die Zeitmaschine

23 Min.Ab 6

Jacob hat es satt von seinem ältesten Bruder Daniel dauernd wie ein Baby behandelt zu werden. Doch als Daniel ihn endlich einmal ernst nimmt und ihm seine Schallplattensammlung zeigt, passiert ein Unglück. Eine echte Single-Schallplatte der Beatles fällt zu Boden und zerbricht. Mister Dinglebat will Jacob helfen und stellt ihm seine Zeitmaschine zur Verfügung. Doch wie sehr Jacob auch an der Zeit dreht, es wird nicht besser sondern schlimmer. Zum Schluss ist nicht nur die Platte kaputt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Jacob Two-Two
FilmRise Kids
Jacob Two-Two

Jacob Two-Two

Alle 2 Staffeln und Folgen