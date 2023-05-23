Jacob Two-Two und die ZeitmaschineJetzt kostenlos streamen
Jacob Two-Two
Folge 2: Jacob Two-Two und die Zeitmaschine
23 Min.Ab 6
Jacob hat es satt von seinem ältesten Bruder Daniel dauernd wie ein Baby behandelt zu werden. Doch als Daniel ihn endlich einmal ernst nimmt und ihm seine Schallplattensammlung zeigt, passiert ein Unglück. Eine echte Single-Schallplatte der Beatles fällt zu Boden und zerbricht. Mister Dinglebat will Jacob helfen und stellt ihm seine Zeitmaschine zur Verfügung. Doch wie sehr Jacob auch an der Zeit dreht, es wird nicht besser sondern schlimmer. Zum Schluss ist nicht nur die Platte kaputt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jacob Two-Two
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2003