K 11 - Kommissare im Einsatz

Teenager im Drogensumpf

SAT.1Staffel 1Folge 119
Teenager im Drogensumpf

Teenager im Drogensumpf

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 119: Teenager im Drogensumpf

23 Min.Ab 12

Als eine 16-Jährige verschwindet, glauben die Eltern an eine Entführung. Aber die Kommissare finden schnell heraus, dass die Ausreißerin auf die schiefe Bahn geraten ist. Die letzte Person, mit der sie Kontakt hatte, ist eine drogenabhängige Prostituierte. Die Kommissare wollen die Frau aufsuchen, aber sie ist mittlerweile unter mysteriösen Umständen gestorben. Und schon bald stellt sich heraus, dass auch die Ausreißerin in höchster Lebensgefahr schwebt...

