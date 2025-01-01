K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Die einzige Zeugin
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau taumelt den Kommissaren vom K11 vors Auto. Ihr T-Shirt ist voller Blut, sie steht unter Schock und kann keine Aussage machen. Kurz darauf wird im Haus der Verletzten eine Leiche gefunden: Es ist die Mutter der jungen Frau. Die Anwältin der Toten belastet sie und ihren Verlobten schwer, denn durch den Tod ihrer Mutter erbt die junge Frau ein Millionenvermögen...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
