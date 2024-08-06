K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 148: Tödlicher Tabledance
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Die Kommissare erhalten den anonymen Hinweis, dass in einem Striplokal mit Drogen gedealt wird. Sie führen eine Razzia durch und werden bei einem Tänzer fündig: Er hat eine große Menge Kokain in seiner Tasche.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1