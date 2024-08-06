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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Tabledance

SAT.1Staffel 1Folge 148vom 06.08.2024
Tödlicher Tabledance

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 148: Tödlicher Tabledance

23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Die Kommissare erhalten den anonymen Hinweis, dass in einem Striplokal mit Drogen gedealt wird. Sie führen eine Razzia durch und werden bei einem Tänzer fündig: Er hat eine große Menge Kokain in seiner Tasche.

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