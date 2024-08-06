Entführung auf dem SchulwegJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 170: Entführung auf dem Schulweg
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Der beste Freund von Michael Nasebands Sohn wurde gekidnappt. Seine Mutter, eine bekannte Richterin, hat vor einigen Jahren einen Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kidnapper verlangen die Freilassung des Häftlings.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1