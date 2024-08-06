Horror vor der HaustürJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 179: Horror vor der Haustür
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Die Kommissare finden nachts eine verletzte Frau auf der Straße. Sie hat 1.500 Euro Bargeld bei sich. Ein Raubüberfall ist ausgeschlossen. Die junge Frau führt ein gefährliches Doppelleben: Tagsüber arbeitet sie in der Bank und nachts für einen Escortservice. Kurz darauf wird einer ihrer Kunden mit einem Sexvideo erpresst. Steckt sie selbst in der Sache mit drin - oder ist sie das Opfer einer Intrige?
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1