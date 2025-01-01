Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Raubmord aus Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 189
Raubmord aus Liebe

Raubmord aus LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 189: Raubmord aus Liebe

23 Min.Ab 12

Die Frau eines Juweliers liegt gefesselt und mit einem Kopfschuss hingerichtet in einem Juweliergeschäft, Bargeld und einige Schmuckstücke sind aus dem Safe verschwunden. Nach den ersten Recherchen steht für Rietz und Naseband fest: Der Täter musste über Insiderwissen aus dem Umfeld der Familie verfügen, sonst hätte er den Raubmord nicht so perfekt begehen können. Der Verdacht fällt auf den Freund der Juwelierstochter - bei ihm finden die Kommissare auch die Beute ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen