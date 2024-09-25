Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 129vom 25.09.2024
Ein Jugendlicher wird beim Partymachen am Fluss aus dem Hinterhalt erschossen. Die anderen aus der Clique wollen nichts gesehen oder gehört haben. Kurze Zeit später wird auch der Anführer der Gruppe erschossen. Aus Angst bricht endlich jemand aus der Gang das Schweigen und gibt einen wichtigen Hinweis. Doch finden die Kommissare den Täter rechtzeitig bevor ein weiterer Jugendlicher sterben muss?

