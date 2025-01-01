K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Kampf ohne Regeln
34 Min.Ab 12
Tatort Kampfstudio: Ein erfolgreicher Trainer diverser Kampfsportarten wird zu Tode geprügelt. Wieso konnte sich der Mann nicht wehren? Kommissar Michael Naseband ermittelt undercover und findet sich plötzlich im Ring eines Ultimate-Fighting-Kampfes wieder - einem Kampf ohne Regeln.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
