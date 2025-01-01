K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Schicht im Schacht
33 Min.Ab 12
Christian Z. wird massiv von seinen Mietern gehasst. Er will den Wohnblock modernisieren und die alten Mieter aus ihren Wohnungen werfen. Ein Blumentopf aus dem sechsten Stock verfehlt den 44-Jährigen nur knapp. Ein Unfall oder eine gezielte Attacke? Einen Tag später wird der verhasste Vermieter tot im Fahrstuhl des Mietshauses aufgefunden. Für die Kommissare ist klar: Der Täter ist unter den Mietern zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1