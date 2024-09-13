Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 6vom 13.09.2024
34 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Der Schüler Torsten G. wird nachts auf einer Landstraße totgefahren. Als einzige am Unfallort ist die 25-jährige Greta W. Sie behauptet, dass ein anderer Wagen den Unfall verursacht hätte. Der Vater des Jungen hat Zweifel. Kurz darauf erhält die junge Frau Morddrohungen. Als die Kommissare hinter die Wahrheit der Todesnacht kommen, ist es vielleicht schon zu spät - denn die einzige Zeugin ist spurlos verschwunden.

