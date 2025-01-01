K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Kommissarin im Zwiespalt
34 Min.Ab 12
Ein Mann wird erstochen aufgefunden. Kommissarin Rietz ist schockiert: Das Opfer ist der Bruder ihres Ex-Freundes. Gemeinsam hatten die beiden ein erfolgreiches Familienunternehmen geleitet. Als die Kommissarin auf ihre verflossene Liebe trifft, flammen die Gefühle wieder auf. Ihre Professionalität wird auf eine harte Probe gestellt, als ihr Ex ins Zentrum der Ermittlungen gerät.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1