K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Zerstörte Welt
23 Min.Ab 12
Verena F. wird brutal vergewaltigt. Die junge Frau kennt den Täter und erstattet Anzeige, doch die Tat kann medizinisch nicht einwandfrei nachgewiesen werden. Der Beschuldigte weist jede Schuld von sich - der Sex war angeblich einvernehmlich. Das Opfer ist mit den schrecklichen Erlebnissen ganz alleine, wäre da nicht der neue Kommissar im K11-Team.
