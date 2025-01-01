K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Doppelt gemoppelt
34 Min.Ab 12
Ein junger Mann stirbt gleich zwei Tode. Der 38-jährige Sebastian B. wird mit einer Kugel im Kopf an einem Flussufer gefunden - offenbar ist er nach dem tödlichen Treffer auch noch von der Brücke gestoßen worden. Wer wollte bei dem Mord des Mannes auf Nummer sicher gehen und warum?
