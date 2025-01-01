Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Partnervermittlung mit Todesfolge

SAT.1Staffel 11Folge 10
Partnervermittlung mit Todesfolge

Partnervermittlung mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 10: Partnervermittlung mit Todesfolge

33 Min.Ab 12

Die beiden Betreiber einer Online-Partnerbörse entpuppen sich als Profi-Betrüger. Als einer von ihnen von seiner Frau übel zugerichtet aufgefunden wird, ist klar: Die Geschädigten schlagen zurück. Während die Kommissare vom K11 versuchen, den Geschäftspartner des Prügel-Opfers zu schützen, wird dieses umgebracht. Wurden die betrogenen einsamen Herzen zu eiskalten Mördern?

