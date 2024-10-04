Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Bauer auf Freiersfüßen

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 04.10.2024
34 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12

Für den alleinstehenden Bauer Hans B. bricht eine Welt zusammen: Kaum lernt er die Frau seiner Träume bei einer Internetbörse kennen, wird sie brutal ermordet. Doch die Tote war eine kriminelle Betrügerin, die gezielt Single-Männer über die Partnerbörse kontaktiert und sie um Geld erleichtert hat! Das bedeutet für die Kommissare vom K11: Jede Menge gebrochene Herzen mit Mord-Motiv ...

