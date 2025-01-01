Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der gute Sohn

SAT.1Staffel 11Folge 1
Der gute Sohn

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Der gute Sohn

34 Min.Ab 12

Die junge Polizistin Verena K. wird bei einer Routinekontrolle skrupellos erschossen. Auch ihr Kollege Marco V. ringt mit dem Tod. Die Zufallstat eines durchgedrehten Polizistenhassers? Den Kommissaren vom K11 kommen Zweifel. Denn alle Indizien führen zum Ex-Freund der toten Beamtin.

