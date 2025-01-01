Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgenutzt

SAT.1Staffel 11Folge 19
Ausgenutzt

AusgenutztJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Ausgenutzt

23 Min.Ab 12

Eine Frau wird nachts in einem Industriegebiet brutal niedergestochen. Der Täter flieht mit ihrem Auto. Eine Großfahndung nach dem Fluchtfahrzeug beginnt und tatsächlich: Schon kurz darauf geht den Kommissaren vom K11 das 19-jährige Crash-Kid Maik ins Netz. Der Fall scheint klar, doch dann taucht plötzlich ein verhängnisvolles Sex-Tape auf ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

