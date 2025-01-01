K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Vergiss es
33 Min.Ab 12
Der 42-jährige Kurt O. wird brutal niedergestochen. Die Kommissare vom K11 vermuten, dass er Opfer in einem Drogenkrieg ist. Steckt ein rivalisierender Kartell-Boss mit seiner skrupellosen Gang dahinter? Alexandra Rietz ermittelt undercover. Als sie eine heiße Spur verfolgt, wird die Kommissarin niedergeschlagen - mit fataler Konsequenz: Sie verliert ihr Gedächtnis und wechselt die Seite ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1