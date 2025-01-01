Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Querulant

SAT.1Staffel 11Folge 13
Folge 13: Der Querulant

34 Min.Ab 12

Drama in einer spießbürgerlichen Wohnsiedlung: ein Rentner wird erschlagen hinter seinem Haus gefunden. Die Nachbarn sind erleichtert, dass dem alten Querulanten endlich das "Maul gestopft" wurde. Seit Jahren hatte er die Siedlung ausspioniert und Nachbarn bei der Polizei angeschwärzt. War der Mann auf ein dunkles Geheimnis gestoßen, das ihm das Leben gekostet hat?

SAT.1
