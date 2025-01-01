K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Der Querulant
34 Min.Ab 12
Drama in einer spießbürgerlichen Wohnsiedlung: ein Rentner wird erschlagen hinter seinem Haus gefunden. Die Nachbarn sind erleichtert, dass dem alten Querulanten endlich das "Maul gestopft" wurde. Seit Jahren hatte er die Siedlung ausspioniert und Nachbarn bei der Polizei angeschwärzt. War der Mann auf ein dunkles Geheimnis gestoßen, das ihm das Leben gekostet hat?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1